Billie Eilish’in hazırladığı yeni James Bond şarkısı yayınlandı

3 Nisan'da vizyona girecek olan No Time To Die'ın tema şarkısı bu sefer Billie Eilish tarafından hazırlandı.

Daniel Craig’in son kez James Bond’a hayat verdiği No Time To Die, 3 Nisan’da vizyona giriyor.

Serinin her filminde farklı bir sanatçı tarafından hazırlanan şarkı, James Bond serisinin ikonik hareketiydi. Nisan ayında vizyona girecek filmin de şarkısı haliyle merakla bekleniyordu.

Geçen ay yapılan açıklamada No Time To Die’ın şarkısını Billie Eilish’in seslendireceği, sözlerini ise abisi Finneas O’Connor ile yazacağı söylenmişti.

Filmle aynı adı taşıyan şarkı gece saatlerinde yayınlandı. Müzik dünyasının hızla yükselen yıldızı olan Billie Eilish’in eseri sosyal medya kullanıcıları tarafından oldukça beğenildi.

18 yaşındayken bir James Bond filminin şarkısını seslendirerek bu onura erişen Eilish, Madonna, Adele, Nancy Sinatra, Louis Armstrong gibi isimlerin yer aldığı listeye de adını yazdırmış oldu.