Bilumum nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre bilumum mu, bilimum mu?

Bilumum nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre bilumum mu, bilimum mu?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘bilumum’dur. Bilumum mu, bilimum mu? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘bilumum'dur.

BİLUMUM NE DEMEK: Topluca, tamamı, hepsi anlamına gelir.

BİLUMUM NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin “bilumum mu, bilimum mu” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı bilumum şeklinde olmalıdır.

bilimum (Yanlış kullanım)

bilumum (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Annesi, babası, kardeşleri ve bilumum akrabası onun başarılı olmasını istiyordu.”