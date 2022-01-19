Bin 400 yıllık han turizme kazandırılacak

Bodrum'da Çiftlik Mahallesi'nde Erken Bizans Dönemi'ne ait bin 400 yıllık hanın restorasyonuna başlandığı belirtildi. Daha önceleri hazine avcılarının defalarca içerisinde tünel kazarak define aradığı binanın restorasyonunun bir yıl süreceği öğrenildi.

Yaşar ANTER

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Bodrum’da Çiftlik Mahallesi'nde Erkan Bizans Dönemi’ne ait bin 400 yıllık tarihi binanın (han) restorasyonu Bodrum Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB) koordinasyonu ve denetiminde gerçekleştirileceği açıklandı.

Bodrum Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Melike Yapıcı, mülkiyeti Bodrum Belediyesi’ne ait taşınmaz kültür varlığı niteliğindeki yapının 2017 yılında ilçede meydana gelen deprem nedeniyle yoğun bir tahribata uğradığını söyledi.

Yapıcı, “Belediyemiz tarafından yapıya ait rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün onayına sunuldu ve gerekli izinler alındı. Yapının restorasyonuna ilişkin ihale 2021 yılı sonunda tamamlanarak, müdürlüğümüz denetiminde, yüklenici firma tarafından restorasyon uygulamasına başlandı. Dünya ortak kültür mirası niteliğindeki bu yapının restorasyon çalışmalarının 2022 yılı içerisinde tamamlanmasını hedefliyoruz. Ardından yapımızı yerli ve yabancı misafirlerin ziyaretine açılarak bölge ve ülke turizmine katkıda bulunmasını planlıyoruz” diye konuştu.

Bina geçmiş yıllarda birçok kez hazine avcılarının define aramak için girişimlerine sahne olmuş, içerisinde tüneller açılmıştı.

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