Bin liralık destek sanatçıları ayağa kaldırdı

Sanatçılar hükümetin 1000 liralık destek açıklamasına tepki gösterdi. Ayna grubunun solisti Erhan Güleryüz, “Sen video çek gönder, ben sana bin lira vereyim” dedi. Sözcü Gazetesi Yazarı Yılmaz Özdil, “Biraz politikayla ilgisi olan bir yönetim olsa, toplum bu pandemiyle bu ekonomik zorlukla mücadele ederken bari sanat yoluyla morali ayakta kalsın diye sanatçıları sırtında taşır” diye destek verdi.

Hükümetin sanatçılara bin liralık destek açıklaması büyük tepki çekti. Çok sayıda sanatçı dilenci yerine konulduklarını belirterek tepki gösterdi.

Ayna grubunun solisti Erhan Güleryüz sosyal medyada yayınladığı videoda hükümetin, proje kapsamında bir video karşılığı bin liralık desteğine büyük tepki gösterdi. Güleryüz, “Sayın Kültür Bakanım, bütün müzisyenlere mesaj göndermişsiniz. Demişsiniz ki, bize bir video gönderin yani bizden dilenin biz de size bin lira para verelim. Canım bakanım sen bana bir video gönder, ben sana bin lira gönderiyim. İnsanların aç yaşadığı bir ülkede, sanatı kültürü müziği ayakta tutmaya çalışan insanları dilenci yerine koyamazsınız” dedi.

ATAY: TURİZME 10 MİLYAR, SANATÇIYA 26 MİLYON

TİP Genel Başkan Yardımcısı Oyuncu Barış Atay, turizm sektörüne 10 milyar destek açıklanırken müzisyenlere, tiyatroculara 26 milyon liralık destek açıklanmasına tepki göstererek, “Eğer insanca yaşanılabileceğini düşünüyorsanız gelin biz size reva gördüğünüz bin lirayı verelim siz onunla yaşayın” diyerek seslendi.

ÖZDİL: SANATÇILARI SIRTLARINDA TAŞIMALARI LAZIM

Türkiye’nin en çok okunan Sözcü Gazetesi Yazarı Yılmaz Özdil, Bizim TV’de bu konuya ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

“Biraz politikayla ilgisi olan bir yönetim olsa, müzisyenleri sanatçıları sırtında taşır, onları ihya eder ki bu toplum bu pandemiyle bu ekonomik zorlukla mücadele ederken bari sanat yoluyla, müzik yoluyla, morali ayakta kalsın. Bunu yapacaklarına tam tersine, müzisyenlerimizi sanatçılarımızı neredeyse yoklukla öldürmeye çalışıyorlar.

Tarikat, cemaat, zır cahil koalisyonunun düşünce sistematiğidir bu, politikaya biraz niyetleri olsa, tam tersine o en sevmeedikleri sanatçıları, müzisyenleri ihya etmeleri lazım. Ama geçen gün açıkladılar, 1000 lira vermişler. Bu korkunç bir şeydir.

Merkez Bankası'nı eksi 55 milyar dolara getirmişsiniz, 200 milyar dolarını buhar etmişsiniz, milletin orasına burasına koyacağını ifade eden müteahhitlere plaket verip ihale vermeye devam ediyorsunuz, onların vergi borçlarını, kredi borçlarını silmeye devam ediyorsunuz, geçmediğimiz tünellere, köprülere, uçmadığımız havalimanlarına takır takır para ödetmeye devam ediyorsunuz, IBAN verip milletten üstüne para istiyorsunuz sonra seçim ne olacak diyorsunuz. Yüzde bir milyar kaybedeceksiniz.”