Binlerce yıllık gelenek Bodrum’da yaşatılıyor

Muğla Bodrum'a 20 yıl önce yerleşen ve düzenlediği 18 Nartugan Kültür ve Edebiyat Şenliği'ni Bodrum'a kazandıran ünlü iş insanı, edebiyatçı Arif Vidinli'nin anısına yaşadığı sahile Nartugan Heykeli dikildi. Bodrum'un Gündoğan Sahili'nde her yıl 21-26 Aralık tarihleri arasında düzenlediği şenlik ateşi, sergi şiir ve edebiyat panelleri ile ilçenin kültürüne önemli katkıda bulunan Vidinli'nin heykelini Heykeltraş Mert Ege Köse yaptı.

BİZE MİRAS OLARAK BIRAKTI…

Köse, “Nar Tugan Güneşi; bir tam yuvarlak formun iki farklı dille anlatımıdır. Heykel form olarak bir bütünken, içerik olarak 2 farklı öğe barındırır. Alt gri kısım soğuk günleri temsil eder. Üst kısımda yer alan kırmızı ve kıvrımlı yer ise ateşi, sıcağı, aydınlığı temsil eder” diye konuştu. Nartugan Şenlikleri sözcüsü Sema Höcek, “Arif abi bize bu şenlikleri miras olarak bıraktı. Hep destekçimizdi. Bize gösterdiği yoldan gitmeye devam edeceğiz” dedi.