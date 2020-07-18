Binlerce yıllık tarihiyle Çayır Mağarası turistlerin ilgisini çekiyor

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Çayır köyündeki Çayır Su Mağarası, doğal güzelliğiyle ilgi çekiyor. Binlerce turist çeken mağaranın, 25 kilometre uzaklıktaki M.Ö. 6'ncı yüzyılda kurulan ve M.S. 13'üncü yüzyıla kadar yerleşimin bulunduğu tahmin edilen Teion Antik Kenti'nin suyunu karşılamasıyla dikkat çekiyor.

Çaycuma’ya bağlı Çayır köyü girişinde bulunan Çayır Su Mağarası, binlerce yıllık tarihiyle M.Ö. döneme dair önemli izler taşıyor. Mağara, Filyos beldesinde bulunan Karadeniz’in Efesi olarak adlandırılan M.Ö. 6’ncı yüzyılda kurulan ve M.S. 13’üncü yüzyıla kadar yerleşimin bulunduğu tahmin edilen Teion Antik Kenti’nin suyunu karşıladığı arkeologlar tarafından daha önce keşfedildi.

Zonguldak Valiliği’nin turizme kazandırmak için proje geliştirdiği, içinde bulunan 6 çeşit yarasa türü ve sarkıtlarıyla dikkat çeken 1300 metre uzunluğundaki mağara, botla gezilecek kadar geniş alanları olan yeraltı nehrine sahip olmasıyla daha da ilgi çekiyor. (DHA)