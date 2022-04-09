Bir aile ve bir şehrin tarihi bu sergide

Temelini üç nesil sanatçı bir ailenin yıllar içinde biriktirdiği fotoğraflar, resimler, kişisel eşyalar ve objelerden alan sergi, bir ailenin olduğu kadar bir şehrin de tarihine ışık tutuyor.

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Yapı Kredi Kültür Sanat, Memento İstanbul: Hristoff Aile Arşivi sergisine ev sahipliği yapıyor. Küratörlüğünü Peter Hristoff, Elif Erdoğan, Yeşim Demir Pröhl'ün üstlendiği sergide Hristoff Aile Arşivi'nden derlenen objelere Pera Müzesi, Rahmi Koç Müzesi, Yapı Kredi, Nur ve Selçuk Altun, Ömer M. Koç, Emel ve Bülent Korman ile Ayşegül ve Ömer Özyürek koleksiyonlarından alınan resimler eşlik ediyor.

Ailenin erken Cumhuriyet yılları sanat ortamıyla bağlarının anlatıldığı bölümde Aliye Berger, Ali Sami Boyar, İbrahim Çallı, Hayri Çizel, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Zeki Faik İzer, Zeki Kocamemi ve Şerif Renkgörür'ün eserleri de yer alıyor. Sergi, 7 Ağustos'a kadar Yapı Kredi Kültür Sanat'ta görülebilir.