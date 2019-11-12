Bir an nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘biran’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?

Bir an nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘biran’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?

Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kılavuzu ile internet ortamında hizmet vermektedir. Birçok kelimenin nasıl yazıldığı bu güncel sözlük sayesinde online olarak sorgulanabilmektedir. Bu sayfada en çok sorgulanan sözcük tipleri bitişik ya da ayrı yazılması gerekenlerdir. Bu sözcüklerden biri de ‘bir an’dır. Bir an mı, biran mı? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘bir an'dır.

BİR AN NE DEMEK: Çok kısa bir süre.

BİR AN NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin bir an mı, biran mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı bir an şeklinde olmalıdır. Yani ayrı yazılmalıdır.

biran (Yanlış kullanım)

bir an (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Bir an için her şeyin düzeleceğini ümit etmiştim ama yanılmışım. ”