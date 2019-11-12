Bir an nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘biran’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?
Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘bir an'dır.
BİR AN NE DEMEK: Çok kısa bir süre.
BİR AN NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin bir an mı, biran mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı bir an şeklinde olmalıdır. Yani ayrı yazılmalıdır.
biran (Yanlış kullanım)
bir an (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Bir an için her şeyin düzeleceğini ümit etmiştim ama yanılmışım. ”