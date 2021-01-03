Bir Ankara masalı

‘Soft Analog' Ankaralı bir müzik grubu. Daha doğrusu müzik ikilisi… Kurulalı henüz bir yıl olmasına rağmen, gençlerden büyük ilgi görüyor. Vokalde İdil Tavşanlı, klavyede Ömer Çelik var. İdil 22 yaşında ve Bilkent Üniversitesi Psikoloji bölümünde okuyor. Ömer de 22 yaşında ve Hacettepe Üniversitesi İktisat bölümünde eğitimini sürdürüyor.

Ömer Çelik henüz 13 yaşındayken kendi çabasıyla gitar çalmayı öğrenerek müzik hayatına ilk adımını attı.

KENDİMİZE ÖZGÜ

İdil Çelik ise 8 yaşında piyano eğitimi alarak müzik dünyasıyla tanıştı. Bir daha bırakmadı. Söz ve besteleri ile kendi müzikal yolculuklarına insanları davet eden grup, “Dream Pop-Indie Pop-Synth Pop” türlerini benimseyerek müziklerine bu türleri yansıtıyor. “Kendimize özgü bir tınısı olan müziğimiz, şehrin getirdiği yaşantının dışa vurumu olarak özetlenebilir” diyen İdil, enstrümanları ile ruh hallerini de anlattıklarını söylüyor. Grubun asıl esinlendiği 1980- 90 dönemlerindeki sound ile giyim, tarz ve yaklaşımı da büyük dikkat çekiyor. Analog kelimesi grubun soundunun bir parçası olan ve kullanmayı sevdikleri eski synthler ve plak, kaset gibi analog cihazlardan geliyor.

ELEŞTİREL SÖZLER

Soft kelimesi iste grubun soundunun yumuşak ve daha rahat bir havada olmasından kaynaklanıyor. Konsept işler üretmeyi seven İdil ve Ömer, şarkılarını ve yarattıkları dünyayı dinleyicileri ile paylaşırken, şehir hayatını da bireysel bir perspektiften anlatıyorlar. Modern dünyadan, farkına varamadıklarımızdan bahsediyorlar. Şarkılar melankolik ve eleştirel sözlere sahip. Son çalışmalarını daha önce yayınladıkları Geç Vakitler, Kaybolur ve Yansımalar adlı parçalarının akustik versiyonlarından oluşan “Akustik EP” albümünü Aralık ayında yayınladılar.