“Bir Arada” dizisinde “İyileşme Olasılıkları” sergisi

"Bir Arada" sergi dizisi kapsamında, sanatçı Sena Başöz'ün "İyileşme Olasılıkları" ve Filistinli sanatçı Noor Abuarafeh'in "Fısıldama Metotları" sergileri açıldı.

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Yapı Kredi Kültür Sanat’ın ev sahipliği yaptığı “Bir Arada” sergi dizisi kapsamında, sanatçı Sena Başöz’ün “İyileşme Olasılıkları” ve Filistinli sanatçı Noor Abuarafeh’in “Fısıldama Metotları” sergileri açıldı.

Açılışta gerçekleştirilen söyleşide sergilerin küratörleri Didem Yazıcı ve Burcu Çimen’in sorularını yanıtlayan Başöz ve Abuarafeh, sergilerinin oluşum sürecini sanatseverlerle paylaştı.

Başöz, Cumhuriyetin 100’üncü yılı dolayısıyla kendi ilgi alanlarını gözeterek Yapı Kredi Tarihi Arşivi Selahattin Giz Koleksiyonu üzerinden araştırma yürütmenin eşsiz bir deneyim olduğunu aktararak, “Bu süreçte yer almam teklif edildiğinde Giz’in arşivini incelemeye başladım. Süreç başladığında çok tanıdık görsellere aşina oldum. Arşivlere bakınca Türkiye’nin gelişimi ve muasırlaşmasına dair süreci yakından izleyebiliyorsunuz.” dedi.

Koleksiyondaki yaklaşık 12 bin fotoğrafı incelediğini vurgulayan Başöz, “Bunca fotoğrafın arasında Türk gençlerinin spor yaptığı ve spor etkinliklerine katıldığına dair fotoğraflara odaklanma kararı aldım. Bu görseller, yeni kurulan Cumhuriyetin geleceğinin bir metaforuydu aslında.” diye konuştu.

Başöz, Abuarafeh ile birlikte çalışma tecrübesine ilişkin, “Benim için de özel bir deneyimdi. En önemlisi hem küratörlerin hem Noor’un çok açık davranmasıydı. Sergi zaten bu kolektif ruhu yansıtıyor.” değerlendirmesinde bulundu.

“NOSTALJİ BARINDIRIYORDU”

Noor Abuarafeh ise Giz’in arşivini incelediğinde ilk başta görsellerle bir aşinalık hissetmediğini belirterek, “Başta sadece siyah beyaz fotoğraflar olarak arşiv fotolarını izledim. Benim için büyük bir nostalji barındırıyordu. Çünkü o dönemde fotoğraf çekimi bugünkü gibi sıkça yapılmıyordu.” ifadesini kullandı.

Sergisini hazırlarken, Giz’in fotoğraflarında “bakış” kavramına odaklandığını kaydeden Abuarafeh, “Sevdiğim fotoğraflar, Giz’in objektifine yansıyan duyguların resmedildiği fotoğraflardı. Arşiv açısından baktığımda bu çalışmada biraz insan dışında bir perspektifi merkeze aldım. Asıl sorduğum soru, heykellerin nereye baktığıydı.” dedi.

Abuarafeh, bugün 2 ayrı serginin kolektif bir şekilde aynı anda açılmasından mutluluk duyduğunu söyleyerek, “İki küratör ile çalışmak ve tek başıma sergi yapmak benim için güzel bir tecrübeydi. Bu süreçte birbirimizin pratiklerini gözlemleme fırsatımız oldu.” diye konuştu.

Söyleşinin ardından Başöz ve Abuarafeh, sergilerine dair bir performans sergiledi.

2 NİSAN’A KADAR SÜRECEK

Sanatçı Sena Başöz'ün bu sergisi için yeni ürettiği “Geçit Töreni” adlı yerleştirmesinde performansçılar, İstiklal Caddesi’nden ağır bina parçalarını taşıyarak geçiyor ve bu parçalarla oyun oynuyor.

Çalışma, Beyoğlu’nun devamlı değişime uğrayan kimliğinin farklı dönemlerden kalan yapıların üzerine tekrar tekrar kurulduğunu hatırlatıyor.

Noor Abuarafeh’in sergi kapsamındaki konuşma performansı “Son Müze: Müzeler Müzesi (2017)” ise müzelerin yakın geleceğini konu alıyor.

“Bir Arada” sergi dizisi, 2 Nisan’a kadar ziyaretçilere açık olacak.

AA

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