Bir Baba Hamlet, ilk kez ‘baba’ evinde

Şevket Çoruh ve Murat Akkoyunlu, ödüllü oyunları “Bir Baba Hamlet” ile her şeye rağmen ayakta kalmayı sürdüren 'Ses Tiyatrosu’nda seyircisiyle buluşuyor.

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Zaman zaman alaturka öğelerle bezenen, zaman zamansa adeta bir rock müzikaline dönüşen eğlenceli ve hareketli “Bir Baba Hamlet”, 17 Ekim Çarşamba akşamı 20.30'da tiyatronun ‘baba’ evi sayılan Ses 1885 – Ortaoyuncular Tiyatrosu'nda sahnelenecek. Yönetmenliğini Emrah Eren'in üstlendiği “Bir Baba Hamlet”, Sebastian Seidel'in, komik olanın tadını çıkaran özgün metni, Yücel Erten'in usta işi çevirisi ve Baba Sahne'nin babacan yorumuyla bu toprakların tiyatro geleneğine göz kırpıyor. Zaman zaman seyircilerin de oyuna dahil olduğu oyunda, oyuncular bir karakterden bir karaktere geçerken, dekor da onlarla birlikte sürekli değişiyor.

ALIŞILMADIK BİR YORUM

Dünya literatürünün en önemli oyunlarından biri olan, Shakespeare'in başyapıtı “Hamlet”i kahkaha dolu alışılmadık bir yorumla sahneye taşıyan oyun, Şevket Çoruh ve Murat Akkoyunlu'nun yüksek tempolu muhteşem performanslarıyla da çok beğeniliyor.