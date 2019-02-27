Bir babanın en zor seçimi: Ali

Ali, oğlu mide kanseriyle mücadele eden bir babanın hikayesini anlatıyor. İzleyiciyi ağlatmaya hazırlanan Ali, “Sen olsan ne yapardın?” sorusunu sordurtacak.

Yönetmenliğini Ramazan Özer'in üstlendiği film, Efektif Sanat – Fatih Gürler imzalı.

Yönetmen Özer, filmle ilgili “Babam ve Oğlum’ güzel, hüzünlü bir işti. Ama ‘iş'ti. Kurmaca bir filmdi. Biz gerçek bir hikayeyiz. Yüreklere dokunmaya geliyoruz. Bu özgüvenin sebebine de gelince, hikayenin her aşaması hüzün dolu. Senaryo yazımından okuma provalarına kadar hüzün. Okuma provasında odayı terk edenler oldu. Sette sürekli duygusal hava hakimdi. Oyuncular; Her biri karakterlerini o kadar çok özümsedi ki ortaya çok doğal ve gerçek bir oyun çıktı. Sahne bittiği halde o duygudan çıkamadılar. Sahnesi bittiği halde ağlayan oyuncular… Onlar rol icabı değil, gerçekten ağlıyorlardı” dedi.

Yönetmenliğini Ramazan Özer'in üstlendiği film, Efektif Sanat – Fatih Gürler imzalı.

Hikayenin senaryosu ise Gurbet Gurur Cantürk'e ait.



KÜNYE

Vizyon Tarihi: 22 Mart

Yapımcı: Efektif Sanat / FatihGürler

Yönetmen: Ramazan Özer

Senaryo: Gurbet Gurur Cantürk

Müzik: Alper Aytekin

Oyuncular: Gürbey İleri (Ali), Hakan Meriçliler (Cemil), Karel Gültekin (Aslı), Semra Dinçer (Gülizar), Köksal Engür (Cevdet), Baran Şükrü Babacan (Mustafa), Tolga Canbeyli (Sefa), Yiğit Alp Karadayı (Mürsel), Seyhan Arman (Lütfiye), Murat Prosçiler (Doktor).

Süre: 110 Dk.