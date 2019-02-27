Bir Banka Soygunu Komedisi’nden eğlenceli video

Serhat Tutumluer, Seren Şirince ve Bora Akkaş'ın başarılı performasıyla göz doldurduğu Bir Banka Soygunu Komedisi, izleyenleri müzikleri, dans şovları ve kostümlerinin yanı sıra dekoruyla da seyircisine izlemesi keyifli bir şölene davet ediyor.

Şehir bankasına emanet edilen değerli elmasın peşine düşen soyguncuların kahkaha dolu hikayesini anlatan oyunun Mart ve Nisan ayı biletleri satışa sunuldu.

OYUNUN KONUSU

Bu şehirde herkes sahtekar! Minneapolis 'de hırsızlar kol geziyor. Herkesin gözü Şehir Bankası'na emanet edilen paha biçilmez elmasta. Özellikle de hapisten kaçan azılı suçluların. Başı boş bırakılmış beceriksiz banka çalışanları, yan kesiciler ve bu karmaşanın içinden çıkan aşk hikayeleri.