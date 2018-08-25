Bir değil bildiği çok şey var bu çocukların

Nicolas Dickner, günümüz dünya edebiyatının renkli kalemlerinden. Daha çok çağımızın kavramları üzerinden yaptığı sorgulamalarla dikkat çekiyor. Sınırlar aşırı karakterlerin buluştuğu; ama bir meselenin buluşturduğu kahramanlar yaratarak yazıyor. Everest Yayınları’ndan çıkan “Özgürlüğün Altı Derecesi” adlı romanı da renkli kişilikleri ve olay örgüsüyle çarpıcı bir roman.

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Elif CEYLAN

Roman, düşleri, tutkuları ve korkuları olan iki arkadaşın Eric ve Lisa'nın ‘yola çıkma' çabasını anlatıyor. Birbirinden ayrıksı gibi görünen; ama aslında birbirini tamamlayan iki sıkı arkadaş. İkisinin de çağa özgü korkuları var. Ayrı ayrı hayalleri var. Ancak hayallerin gerçekleşmesi için türlü türlü hünerleri de var. Çağın insanı gibi parayı düşünüyorlar; ama para onlar için yolculuğa çıkmak ihtiyaç duyulan bir unsur. Zerre kadar iktidar tutkusu yok. Biriktirilen bir şey olarak bakmıyorlar paraya. On beş yaşındaki Lisa için uzaktan kumandalı uçak yapmak, bir pusula, bir mikroskop satın almak için para gerekmekte. Ama en önemlisi “Dünyayı fethe çıkmak için para” gerekmektedir. Para dahil, çağın tüm zincirlerinin farkında ve sorgulayan bir yanı var. Ayrıksı yanları da var şüphesiz. Tabii etrafına göre. Bazı eşyaları yanına almasına anlam veremeyenler var, örneğin.

Eric, internetin yaygın olduğu zamanımızın önemli bir meziyete sahip bir genç: O bir hacker. Genç dediğimize bakmayın. Genç olmanın hareketliliği bedeninde değil de zihinde var. Sakin ve heyecanlarını sanal dünyadaki faaliyetiyle ortaya koyuyor. Bir de Jay var. Hayatı daha büyük karmaşalardan geçmiş. Yolu Eric ve Lisa ile kesişiyor.

“Özgürlüğün Altı Derecesi” durgun bir roman değil. Dünyanın farklı ülkelerinden ve hatta haritada yeri bile zor bulunan bir yerlerden insanların buluşmasını anlatıyor. Anlatımda belirgin bir mizah olduğunu söylemek mümkün. Dünyanın iletişim araçları ile kocaman bir köye döndüğü çağımızda, insanların arasında bir sınır kalmadığının da anlatısı aynı zamanda.

Bugünün insanını marka tutkusuyla, korkularıyla ve biraz da tutsaklığıyla anlatıyor. Dünyanın çok ayrı coğrafyalarından insanları yan yana getirip, aynı anlatının içinde güçlü bir bağlamla anlatıyor. Romanın sonunda, sadece Eric, Lisa ve Jay'in hikayesi değil, ayrıntılarda kalan kişiler de akılda kalıyor. Bu yönüyle de her sözü ve ayrıntısı bir yere varan başarılı bir roman. İki baş karakterinin genç olması, eseri bir yönüyle gençlik romanı yapıyor. Ancak, çağın eleştirisine içermesi bakımından da toplumsal bir roman diyebiliriz.