Bir Delinin Hatıra Defteri’ni tüm Türkiye izleyecek

Bir Delinin Hatıra Defteri’ni tüm Türkiye izleyecek

Erdal Beşikçioğlu’nun kapalı gişe oynadığı oyun, Fişekhane’de sahnelenecek. Oyun, dijital gala ile tüm Türkiye’de izlenebilecek

Tatbikat Sahnesi, Erdal Beşikçioğlu'nun kapalı gişe oynayan tek kişilik oyunu Bir Delinin Hatıra Defteri'ni 1500. gösterisinde dijital gala ile tüm Türkiye'ye ulaştıracak.

15 yılda yaklaşık 600 bin kişinin izlediği oyuna dijital gala bileti alan tiyatroseverler, 18 Kasım'daki gösteriyi Fişekhane'deki seyirciyle aynı anda izleyebilecek.

Pandemi sürecinde artan endişeyle birlikte tiyatroya erişimde sıkıntı yaşanması üzerine oyunları dijital platformla buluşturmaya başladıklarını belirten Beşikçioğlu, “Tiyatro bir ihtiyaç ve bu ihtiyaca çözüm olacağı düşüncesiyle geçen ay Fahrenheit 451'in prömiyerini dijital platformda da yayınladık ve seyirciden büyük ilgi gördü. Olumlu dönüşler nedeniyle Tatbikat Sahnesi olarak dijital galaları devam ettirme kararı aldık. Seyirci sahip çıktığı sürece onları yeni eserlerle buluşturmayı sürdürmek istiyoruz” dedi.

Biletix'ten online bilet alanlar 18 Kasım akşamı 20:30'da salondaki seyirciyle aynı anda Erdal Beşikçioğlu'nun vinç üzerindeki eşsiz sahne performansını Seyretix adlı platformdan izleyebilecekler.

Hikaye; Çar 1. Nikolay'ın baskıcı devrinde yaşamış küçük bir devlet memurunun hayatı üzerine merkezlenir. Günlük formatında yazılan hikaye, baş kahraman Popriçin'in deliliğe doğru gidişini anlatır.