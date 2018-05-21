“Bir Denizcinin Doğum Günü” filmi Kazan Uluslararası Film Festivalinde
Daha önce yaşadıkları trajedilere rağmen ayakta kalmış bir denizci ailesinin son olarak da biricik oğullarını deniz kazasında kaybetmelerinden sonra yaşadıkları dramı gözler önüne serecek olan yapımda emekli denizci Sırrı bey ile eşi Mihriban hanımın bir günlerine konuk oluyor ve acılarını anlamaya çalışıyoruz.
The Several Seas düşünce grubunun ilk projesi olan “Bir Denizcinin Doğum Günü” isimli yerli film bu yıl düzenlenen Kazan Uluslararası Film Festivalinde yarışacak. Filmin başrollerinde Kadriye Çetinkaya, Ergun Kuyucu, Orhan Milli, Cem Kılıç ve daha birçok Türk sinema ve tiyatro sanatının usta oyuncuları yer alıyor.