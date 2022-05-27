Bir devir kapanıyor… Ellen DeGeneres’in programı 19 yıl sonra sona eriyor

Kendi ismini taşıyan talk show programı "Ellen" ile geniş kitlelerce tanınan ABD'li sunucu Ellen DeGeneres, 19 yılın ardından programın sona ereceğini açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Ellen DeGeneres, perşembe günü, gündüz talk show’unun “hayatını sonsuza dek değiştirdiğini” söyleyip ağlayarak veda etti.

CNN’in haberine göre, 64 yaşındaki sunucu, “Bugün bir ilişkinin sonu değil, daha çok küçük bir mola” diyerek ileride başka yapımlarla ekrana gelebileceğinin sinyallerini verdi.

DeGeneres, programın son bölümünü, dizinin 2003’te yayınlanmaya başlamasından bu yana kaydedilen ilerlemeyi tartışarak açtı. Karısı Portia de Rossi’yle olan evliliğinden ve o dönemler eşcinsel evliliğin yasal olmamasından bahseden sunucu, “Artık her zaman ‘eşim’ diyorum” diye ekledi.



Final bölümü, ilk bölüm yayınlandıktan sonra DeGeneres’in izleyicilere gözyaşları içinde teşekkür etmesinin yanı sıra Oscar Ödülü’nde sunuculuğu, Mark Twain Ödülü gibi kariyerinin diğer önemli noktaları da dahil olmak üzere, 3.200 bölümden klipler içeriyordu.

DeGeneres’in konukları arasında program ilk kez yayınlandığında gelen ilk konuğu Jennifer Aniston vardı. Diğer konuklar ise Oprah Winfrey, Billie Eilish ve Pink’ti. Aynı zamanda performans sergileyen Pink, “İnsanların neşelerini bulmalarına yardımcı oluyorsunuz” dedi.

DeGeneres, programın sonunda çalışanlarına, yapımcılarına ve izleyicilerine teşekkür etti.

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