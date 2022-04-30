Bir döneme damga vuran grup sahne aldı

Bir döneme damga vurduktan sonra ortadan kaybolan pop grubu A-ha, Kopenhag'da sahneye çıktı.

Sozcu.com.tr

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80’li yıllarda müzik listelerinde fırtınalar estiren Norveçli pop grubu A-ha, Danimarka’nın başkenti Kopenhag’taki Royal Arena’da konser verdi.



Salonu dolduran izleyiciler, “Take on Me” isimli şarkı ve klibiyle bir döneme damga vuran grubun hit parçalarıyla unutulmaz bir akşam yaşadı.

Norveç’in başkenti Oslo’da 1982’de Paul Waaktaar-Savoy, Magne Furuholmen, Morten Harket’in birlikte kurduğu synth-pop grubu 1985’te Hunting High and Low isimli albüm ile ismini kitlelere duyurmuştu.

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