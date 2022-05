Bir döneme damga vuran oyuncu Kenneth Welsh yaşamını yitirdi

Kanadalı oyuncu Kenneth Welsh, 80 yaşında yaşamını yitirdi.

Haber, oyuncunun müzisyen olan oğlu Devon Welsh tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Devon, hayranlardan babasının anısına, onun rol aldığı bir film veya diziyi izleyerek, kadeh kaldırmalarını istedi.

Welsh'in Perşembe günü evinde öldüğü belirtilirken, ölüm nedeni açıklanmadı.

Tiyatro kökenli oyuncu, ülkemizde “İkiz Tepeler” ismiyle gösterilen “Twin Peaks” dizisi ile üne kavuştu. Welsh, dizide Windom Earle karakterini canlandırmıştı.

Welsh, televizyonda ayrıca, The Twilight Zone, The X-Files, Law & Order, The Outer Limits, Smallville ve Star Trek: Discovery dizilerinde rol aldı.

Welsh'in filmleri arasında ise The Aviator, The Day After Tomorrow, The Exorcism of Emily Rose, Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer ve Crocodile Dundee II bulunuyor.

Oyuncu, kariyeri boyunca 200'den fazla yapımda yer aldı.