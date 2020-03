Bir erteleme de bağlama virtüözü Ahmet Koç’tan

Ünlü bağlama virtüözü Ahmet Koç, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı desteği ve Yunus Emre Enstitüsü işbirliği ile düzenlenmesi planlanan Balkan turnesi, ertelendi. Turnenin 22 Mart’ta başlaması planlanıyordu.

Sağlığın her şeyden önemli olduğunu söyleyen Koç, bu kararı orkestra ile birlikte aldıklarını söyledi ve şöyle dedi: “Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen bu değerli müzisyenler ve orkestra şefimiz Betin Güneş ile bu konserleri her zaman yaparız, temennim bir an önce virüsü yok edecek çalışmaların tamamlanması” dedi.