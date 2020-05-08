Dünyanın en büyük piyano virtüözlerinden “Türkiye’nin Harika Çocuğu” İdil Biret’in hayatını ve müzik yolculuğunu anlatan belgeseli online erişime açıldı.

Müzik dünyasının en büyük piyano virtüözlerinden biri kabul edilen İdil Biret'in yaşamını anlatan ve ilk gösterimi Nisan 2015'te 34. İstanbul Film Festivali'nde gerçekleştirilen “İdil Biret: Bir Harika Çocuğun Portresi” belgeseli ilk kez online erişime açıldı… Biret'in hayatını ve müzik yolculuğunu anlatan belgeselin yönetmenliğini Eytan İpeker, yapımcılığını Yoel Meranda üstleniyor.

ZAMAN YOLCULUĞU

Belgeselde Biret'in kendi arşivinden çocukluk fotoğrafları, 5 yaşındayken yaptığı bestelerin orijinallerinin yanı sıra 7 yaşındayken Fransız Radyosu'na verdiği röportaj, ünlü piyanist Arthur Rubinstein'ın Biret'i Fransız izleyicilerine tanıttığı TV programının ses kayıtları ve Biret'in 70'lerde hocası Nadia Boulanger'ye Berg'in Piyano Sonatı'nı çaldığı görüntüler yer alıyor. Belgesel, İdil Biret'in YouTube kanalı üzerinden izlenebilir.