Bir Hayal Bir Oyun Yarışması’nın kazananı açıklandı

Bir Hayal Bir Oyun Yarışması’nın kazananı açıklandı

Zorlu Holding tarafından çocukların hayal gücünü harekete geçirmek amacıyla düzenlenen Bir Hayal Bir Oyun Yarışması’nın sonuçları açıklandı. Bu yıl online olarak bir araya gelen jüri değerlendirmesi sonucunda; “Acayip Teknolojik Masallar” adlı hikayesiyle ilkokul dördüncü sınıf öğrencisi Elif Sude Dobra birinci oldu.

Bu yıl üçüncü kez düzenlenen “Bir Hayal Bir Oyun Yarışması'nda sonuçlar belli oldu. “Acayip Teknolojik Masallar” adlı hikayesiyle ilkokul dördüncü sınıf öğrencisi Elif Sude Dobra birinci olurken, ‘Emojiler Diyarı” hikayesiyle Çağla Çalova ikinci, “Tersine Dünya” hikayesiyle Ali Eren Ayaz ve “Gök Taşı Canlıları” hikayesiyle Cansu Akça üçüncülüğü paylaştılar.

Üçüncü döneminde, 22 farklı şehirden toplamda 268 başvuru alan Bir Hayal Bir Oyun'da tüm hikayeler jüri üyeleri tarafından büyük bir titizlikle değerlendirildi.



Birinci seçilen ‘Acayip Teknolojik Masallar' isimli hikaye, Zorlu Çocuk Tiyatrosu yönetmeni Gaye Cankaya ve ekibi tarafından oyunlaştırılarak Zorlu Çocuk Tiyatrosu'nun 2021 programı kapsamında Zorlu PSM'de ve Anadolu turnesi kapsamında çeşitli illerde sahnelenip, çocuklarla buluşacak..

Öte yandan, dereceye giren ilk üç hikaye ödüllendirilirken, ilk 15'e giren hikayelerin tümü ise bir kitapta toplanarak yayımlanma şansını yakalayacak.