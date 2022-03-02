Bir iptal daha… Iggy Pop, Moskova konserinde sahne almayacak

74 yaşındaki efsanevi müzisyen Iggy Pop, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından, 10 Temmuz'da Moskova'da vereceği konseri iptal etti.

Sozcu.com.tr

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Tüm dünya, Rusya’nın Ukrayna’ya olan saldırısına kilitlenmişken diğer ülkeler de Rusya’ya karşı yaptırım üstüne yaptırım uyguluyorlar. Ukrayna’ya manevi destek yüksekken Rusya’daki birçok etkinlik ve konser de iptal oluyor. Son olarak da punk rock idolü Iggy Pop, Moskova’daki Park Live festivalinde düzenleyeceği performansı iptal etti.

10 Temmuz 2022’de Gorky Park’ta düzenlenmesi beklenen konsere ilişkin Twitter’da açıklama yapan müzisyen, güncel olaylar ışığında bu iptalin gerekli olduğunu söyledi. Ukrayna’nın yanında olduğunu belirten Iggy Pop, bu şiddete karşı çıkan ve barış arayan tüm cesur Ukraynalıları desteklediğini belirtti.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali altıncı gününe girdi. Iggy Pop dışında; Green Day, Louis Tomlinson ve Franz Ferdinand gibi önemli isimler de, işgalin ardından Rusya’da planlanan sahne şovlarını iptal etmişlerdi.

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