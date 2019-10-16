‘Bir Kadını Öldürmek’ izleyici karşısına çıkıyor

Can Yeleği adlı ödüllü oyunun yazarı Gönül Kıvılcım tarafından yazılan ve yine ödüllü yönetmen Nihat Alpteki tarafından sahneye konulan “Bir Kadını Öldürmek” adlı tiyatro oyunu can yakıcı bir toplumsal meseleye ayna tutuyor: Kadına şiddet…

Oyun kentli, iyi eğitimli ve çocuk sahibi bir kadının 10 yıllık evlilikten sonra kocasının baskılarıyla ve bencil yaklaşımıyla nasıl yalnızlaştığını, nasıl sona yaklaştığını anlatıyor.



Yazar Gönül Kıvılcım ‘Bir Kadını Öldürmek’ oyunu hakkında “Konu kentli kadın olsa da ‘erkek’ aynı olunca, dertler ortaklaşıyor galiba. Bunun altını çizmeye çalıştım. Kentli kadın da kırsal kesimden gelen bir kadının yaşadığı şiddete maruz kalabiliyor. Oyunun başrolünde ürkek adımlarla da olsa kendi hayatını yaşamaya başlayan bir kadın birey var” dedi. Yönetmen Nihat Alpteki ise oyun hakkında şunları söyledi: “Kadın cinayetleri bireysel değil toplumsal bir olaydır. Bütün sosyal olaylar gibi her birinden toplumun bireyleri olarak hepimiz sorumluyuz. Ama bitirilmesi için bir şey yapamıyoruz. Öylece bakıyoruz…Kalabalığız…Ama seyirci kalıyoruz ve şiddet artarak devam ediyor. Her gün o kadınlar yanımızdan, hayatımızdan geçiyor; onları görüyoruz, dokunuyoruz, çığlıklarını duyuyoruz. Ama hiçbir şey yapmıyoruz. Sahneleme dramaturjisi ve tasarımı da bu kalabalıkların edilgenliği ve kalabalıklar içindeki kadının yalnızlığını, ötekileştirilmesini göstermek üzerine kurgulandı.”



Oyunda Sevim Erdoğan, Gürcan Yavuz, Şenay Aksoy Ali Yıldırım, Başak Özel, Emre Avşar, Dilara Yiğit rol alıyor.