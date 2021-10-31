Bir masal diyarı: Frig vadisi

Afyonkarahisar’ın Ayazini Köyü’nde bulunan Frig Vadisi, turizmin yeni göz bebeği oldu. Turistlerin büyük ilgi gösterdiği 3 bin yıllık tarih yeniden canlandı. Saklı güzelliğini gün yüzüne çıkaran Ayazini’de birçok etkinlik başladı.

Hayati ARIGAN

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Turizmin yeni gözdesi, içerisinde doğal güzellikleri, kaya anıtları, kaya yerleşimleri, açık hava tapınakları, peri bacaları ve 5 bin yıllık geçmişiyle Türkiye'nin en güzel vadileri içerisinde yer alan Frig Vadisi. Afyonkarahisar'a sadece yarım saat uzakta bulunan İhsaniye İlçesi'ne bağlı Ayazini Köyü'nde bulunan vadQide, binlerce yıllık medeniyetlerin izleri var. Tarihte geçen adıyla Ayazini Metropolisi, Frigler döneminden itibaren Roma ve Bizans dönemlerinde de yerleşim yeri olmuş ve medeniyetleri harmanlanarak günümüze kadar taşımış.

İKİNCİ KAPADOKYA

8 bin yıl geriye giden geçmişe sahip Afyonkarahisar'ın sınırları içinde de bulunan Frig Vadisi'nin nefes alan noktası tabiat harikası Emre Gölü'ne 40 sülün, 30 kınalı keklik ve 6 ördek bırakıldı. Bölgede sıcak hava balon uçuşları ve tekne turları başladı. Ayazini, etkinlikleri ve tarihi yapısıyla adeta ikinci Kapadokya. Frig Medeniyet Bahçesi ile 3 bin yıllık tarih canlandırıldı. Friglerin yerleşim bölgesine kurulan Ayazini Köyü'ndeki evler restore edildi. Saklı güzelliğini ve tarihi değerlerini gün yüzüne çıkaran Ayazini, her geçen gün daha çok ilgi görüyor, daha çok ziyaretçi ağırlıyor. 3 bin yıllık kaya mezarları ile köy mezarlığı adeta iç içe geçmiş bulunmakta. Valilik ve Afyon Kocatepe Üniversitesi Turizm Fakültesi işbirliği ile tarihi Frig Vadisi'nin kalbi Ayazini Köyü'nde yaşayanlara hem teorik hem de uygulamalı eğitimler verildi. Köylülere turizmin önemi, bölgenin coğrafi ve tarihi özellikleri, Afyonkarahisar'ın değerleri, iletişim becerileri, turist ilişkileri önemi gibi konular anlatılarak sertifika verildi.

AFYONKARAHİSAR FRİG VADİSİ ROTASI

Türkiye'nin en uzun yürüyüş yolu rotalarından biri olan Frig Yolu'nda yürürken oluşumu yüzyıllar sürmüş Seydiler'de peri bacalarını, Frig ve daha sonra Bizans döneminde kullanılan Kırkinler Mağarası'nı, Selimiye mezar odalarını ve İbrahim inlerini görmek mümkün. Friglerden beri yerleşim yeri olarak bilinen Ayazini'nde Roma ve Bizans döneminden kalma Ayazini Oyma Kiliseyi, Avdalaz Kalesini, Kutsal olarak kabul edilen Göynüş Vadisi içerisinde Aslantaş, Yılantaş adıyla bilinen 2 mezar odası, Maltaş olarak adlandırılan Kybele açık hava tapınağı ve vadi boyunca kayalara oyulmuş olarak yapılan onlarca Frig kaya mezarları ve anıtlarını da yürüyüş yolunda yer alıyor. Demirli Kalesi'ni, Aslankaya Anıtı'nı, Arog filminin çekildiği Memeç Kayalıkları'nı, flamingoların göç yolları üzerindeki Emre Gölü'nü ve daha birçok tarih kokan doğal güzellikleri görenleri büyülüyor.

KEŞFEDİLMEYİ BEKLEYEN TOPRAKLAR

M.Ö. 1200 yıllarından itibaren Anadolu'ya yayılmaya başlayan Frigler, M.Ö.IX.Yüzyıldan itibaren Kızılırmak kavisi ile Sakarya nehirleri arasında siyasi hakimiyet kurdu. Frigler, Gordion'u siyasi merkez, Pessinus'u da dini merkez yaptı. M.Ö. 660 yılında kuzeydoğudan gelen Kimmerler'in saldırısıyla yıkılan Frig hakimiyeti, Afyonkarahisar, Eskişehir illeri arasında bulunan kayalık ve ormanlık bölge olan Yazılıkaya (Midas'ın Şehri) ve İhsaniye çevresinde yeniden kurulmuş; Altıntaş ve Dinar'a, hatta son yıllarda yapılan kazıların sonuçlarına göre Elmalı'ya (Antalya) kadar yayılmıştır. Frig egemenliğine Persler son verdi. Bölgeye daha sonra Romalılar ve Bizanslılar hakim oldu.

Balonlar güneş doğarken uçuyor

Sıcak hava balonu uçuşu yapmak isteyen ziyaretçiler, gün doğumu yaklaşırken Emre Gölü'ne gidiyor. Balonun uçuşa hazırlanmasını beklerken göl kıyısında günün ağarmasını, ördek ve kuş sesleri arasında bekliyorlar. Gün doğumunda balon turu yaptıktan sonra Şehrifrig'de

coğrafi işaretli Afyon ürünlerinden oluşan bir kahvaltı yapıp Ayazini Köyü'nden, Friglerin yaşam alanlarını geziyorlar.