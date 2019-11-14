Bir özgürlük öyküsü

Ödüllü yazar Elif Yonat Toğay’dan çocuklar için neşesi içinde saklı, bir dayanışma ve özgürlük öyküsü olan 'Pumbaranlara Ne Oldu?' Kırmızı Kedi Çocuk Yayınları’ndan raflardaki yerini aldı.

Bay Putu Pumbaran ile Bayan Putri Pumbaran'ın şu dünyada en sevdikleri şey, tuvalet kağıdıydı. Yağmur ormanındaki güzelim ağaçları acımasızca kesip kâğıt fabrikasına satıyor, karşılığında da para ve tuvalet kağıdı alıyorlardı. Acımasızca davrandıkları tek şey ağaçlar değildi. Esir aldıkları Sumatra fili Kiki'yi de köle gibi çalıştırıyorlardı. Üstelik, Sumatra fillerinin sayısı tıpkı güneş ayısı, kırmızı sakallı arı yiyen kuşu, cüce cadı makisi gibi gitgide azalıyordu. Neden mi? İşte, bu hikâye tam da bunu anlatıyor. Her yerde arkadaşları Kiki'yi arayan tepeli devekuşu, yeşil sırtlı incir kuşu, güneş ayısı ve daha nice orman sakini, acaba Kiki'yi Pumbaranlar'ın elinden kurtarabilecekler miydi?