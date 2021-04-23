Bir paket sigaraya satıldı ama… Dünyada eşi yok!

Doğantepe Mahallesi’nde 1962 yılında evine kerpiç döken bir vatandaş tesadüfen bulduğu heykeli bir paket sigara karşılığında bir başka kişiye verdi.

Bronz döküm tekniği ile yapılan 21.5 santim boyundaki Hititlerin Fırtına Tanrısı Teşup heykeli olduğu anlaşılan eser, polis tarafından ele geçirilince Amasya Müze Müdürlüğün’e teslim edildi.

Heykel 59 yıldır müzede sergileniyor.

Amasya Müze Müdürü Celal Özdemir, “Dünyada şu anda bunun başka bir örneği yok. Özel bir vitrinde sergilemekteyiz. Doğantepe Heykelciği olarak adlandırılan Fırtına Tanrısı Teşup heykelciği bir vatandaşın evini yaparken kerpiç döktüğü sırada tesadüf sonucu buluyor. Daha sonra bir paket sigaraya bunu bir başka vatandaşa veriyor. Emniyet güçlerimiz müzeye kazandırıyor. Heykelimizin en büyük özelliği Hitit İmparatorluğu’na ait şu anda ebadı en büyük heykel diyebiliriz” dedi.

Heykelciğin bronz döküm tekniğiyle yapıldığını belirten Özdemir, “Hititler kendilerini bin tanrılı halk olarak adlandırıyor. Bunların en önemlisi, baş tanrı Teşup. Çünkü Fırtına Tanrısı olarak yağmuru yağdıran, toprağı bereketlendiren, kıtlığı önleyen dolayısıyla insanlara bol nimet ve ürün veren tanrılardan bir tanesi. Başında sivri kolik serpuşu, gözlerinde renkli taş dediğimiz Lapist Lazuli olması gerekiyor. Hitit kral ve kraliçeleri genelde bahar dönemlerinde bu heykeli gezdiriyorlardı. Muhtemelen Doğantepe o günkü dönemde Hitit yerleşimiydi ve tapınağı vardı. Onun için bahar bayramlarında gezdirdikleri heykellerden bir tanesi. Şu anda dünyada bu heykelimizin bir eşi ve benzeri yok. Bizim için çok önemli ve müzemizin en ilgi çeken eserlerinden bir tanesi” diye konuştu. (DHA)