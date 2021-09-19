Bir sebebi var ki 81 milyon tıklandı!

İkilem’in solistleri Serhat Karan ve Uğur Ateş’in eseri ‘Bir Sebebi Var’ Youtube’da rekor kırdı... Grup, müzikseverlerle yakaladıkları bağı, “Biz ne hissediyorsak karşı tarafa da onu hissettirmek niyetindeyiz. Beraber sohbet gibi” diyor...

Hayati ARIGAN

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Youtube'de ‘Bir Sebebi Var' parçaları 81 milyon kez izlenen ve çıkardıkları single'lar dijital platformlarda dinlenme rekoru kıran 2 yıl önce kurulan İkilem grubu, kısa sürede yakaladıkları başarının sırrını SÖZCÜ HaftaSonu'na anlattı. İkilem'in solistleri Serhat Karan ve Uğur Ateş müzikseverlerle yakaladıkları bağı, “Biz ne hissediyorsak karşı tarafa da onu hissettirmek niyetimiz aslında. Beraber sohbet etmek gibi” diyor. Pandemide bir araya gelen ve eserlerini oluşturan İkilem, ülkenin sorunlarına karşı duruşlarını ise, “İkilem olarak rahatsızlık veren bir durumda tepkimizi gösteriyoruz tabi ki” diyor. İşte İkilem'in solistleri ile yaptığımız samimi sohbet…

■ Müziğe ilginiz nasıl başladı?

Serhat: Çocuk yaşlarda başladı aslında. Elimize gitarları bağlamayı alıp ufak ufak keşfetmekle başladı her şey.

■ Konservatuara giden yol nasıl başladı?

Uğur: Biraz da gereklilik gibi oldu, bu işin okulunu da okumak, ortamını görmek, o kokuyu almak için girdik aslında. Çok güzel deneyimler yaşadık.

■ Yollarınız nasıl kesişti?

Serhat: Okulda kesişti.

■ Grubu kurma kararını kim verdi? Ne zaman resmen İkilem grubu doğdu?

Uğur: Bir gün çay içerken artık birikmiş besteleri değerlendirsek iyi olur dediğimi hatırlıyorum. Tam olarak 2019'da İkilem doğdu diyebiliriz.

■ Grup isminiz nereden geliyor?

Serhat: Hayatta yaşadığımız ikilemlerden ve bunun sürekli olarak bizimle yaşamasından dolayı bu ismi koyduk.

■ Kısa sürede global viral listesinde en tepelerde yer aldınız? Dijitalde gördüğünüz ilgiyi gerçek hayatta ne zaman görmeye başladınız?

Uğur: Bunun geri dönüşü konserlerde oldu tabii ki. Yüz yüze insanlarla şarkılarımızı söyleyince tamamdır dedik.

“NEŞET ERTAŞ DİNLİYORUZ”

■ Tarzınız için alternatif pop diyorsunuz. Bunu biraz açabilir misiniz? İçinde hangi müzik türleri var?

Serhat: Pop, Rock, Arabesk türlerinde geziniyoruz aslında. Buna da genel bir isim olarak alternatif pop diyorum eğer illa bir şey demek gerekiyorsa.

■ İkilem'in başarıya ulaşmasında en büyük destek kim veya kimlerden geldi?

Serhat: Başta ailemiz, arkadaşlarımız ve tabii ki şirketimiz Avrupa Müzik. Sağ olsunlar.

■ Kendinize örnek aldığınız grup ya da sanatçılar var mı?

Uğur: Dinlediğimiz çok isim var aklımıza gelenleri söyleyelim. Air, Depheche Mode, Neşet Ertaş, Radiohead…

■ Dijital çağın size sağladıkları kolaylıkların yanında dezavantajları neler?

Serhat: Pek bir dezavantajını görmedim ben. Belki çabuk tüketim olabilir. Bu durum gitgide önüne geçilemeyen bir sorun olarak devam ediyor.

■ Uğur, bağlama ile ilk tanışman nasıl oldu? Senin için bağlama ustası diyebilir miyiz? Bağlamanın ön planda olduğu bir eser projeniz var mı?

Uğur: Estağfurullah pek öyle bir iddiam yok. Daha grup müziğine ya da o eser neyse ona hizmet etmeye çalışıyorum. İleride enstrümantal bir albüm olabilir neden olmasın.

■ Rap müziğin yükselişi devam eder mi yoksa bir trend olarak kalır mı?

Serhat: Bilmiyorum açıkçası, severek dinlediklerimiz var her türden olduğu gibi.

■ Bir sanal konserden sonra bu ay yoğun bir konser serisine başladınız. Mekan ve festival konserlerindeki ilgi sizi tatmin etti mi? En çok konser vermek istediğiniz sahne neresi?

Serhat: Gayet güzel geçiyor konserler festivaller. Sağ olsunlar yalnız bırakmıyorlar bizi. En çok sahne almak istediğimiz yer ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesine hiç gitmedik daha. Oralarda konser vermek çok çok isteriz.

BİR SINGLE DAHA YOLDA

■ Pandemi de yaptığınız Kaybolurum Gülüşünde Nisan ayında çıktı ve kısa sürede zirveye oturdu. Yeni single ya da albüm geliyor mu?

Uğur: Teşekkürler. Evet sonbaharda bir single daha geliyor üstünde çalışıyoruz.

■ Hayatta ikilemde kaldığınız durumlarda mantık mı devreye giriyor yoksa tamamen duygular mı?

Serhat: Değişiyor valla, konusuna ve durumuna göre.

■ Sosyal medyada İkilem hakkında eleştiriler hep olumlu. Şarkılarınızın bağımlılık yaptığı söyleniyor. Doğru mu?

Serhat: Teşekkür ederiz güzel şeyler yapmanın peşindeyiz. Biz ne hissediyorsak karşı tarafa da onu hissettirmek niyetimiz aslında. Beraber sohbet etmek gibi.

Rahatsızlık veren durumda tepkimizi gösteriyoruz

■ Ülkemiz son dönemlerde zor günler geçirdi. Yangınlar, seller, mülteci sorunu… Z kuşağı bilinçli ve toplumun sorunlarına anında duyarlı olabiliyor. İkilem olarak ülkenin sorunlarına karşı nasıl bir duruşunuz var?

Uğur: Moral olarak herkesin çöküşte olduğunu ve çok fazla mutsuz insan olduğunu görüyorum. Öncelikle mutlu olmaya ihtiyacımız var. Bu her nasıl olacaksa bir an önce olmalı. İkilem olarak elimizden geldiği kadar ya da rahatsızlık veren bir durumda tepkimizi gösteriyoruz tabi ki.

■ Söz ve müzikleri size ait eserleriniz dijital platformlarda fırtına gibi esti. Farklı eserler dinleyebilecek miyiz?

Uğur: İkilem çizgisinde devam eder diye düşünüyoruz. İlerleyen zamanda feat gelebilir belki.