Bir skandal daha! Sümela Manastırı’nda fresklerin suratları parçalandı

Bir skandal daha! Sümela Manastırı’nda fresklerin suratları parçalandı

Trabzon'un Maçka ilçesinde, Karadağ eteklerinde yer alan tarihi Sümela Manastırı, 2015 yılında restorasyon çalışmaları nedeniyle ziyarete kapatılmıştı. Manastırın 1 yıl süre ile geçici olarak ziyarete kapatılacağı belirtilmişti, ancak bu süre 5 yıla uzadı.

Uzun restorasyon sürecinin ardından 28 Temmuz günü yeniden açılan Sümela Manastırı, yeniden ziyaret edilmeye başlandı. Ancak ziyaretçiler gördükleri karşısında şaşkınlığa uğradı.



Arkeofili'nin haberine göre; Sümela Manastırı'nda bir insan boyunun yetişebildiği neredeyse bütün fresklerin suratları parçalanmış durumda… Ayrıca bazı freskler tamamen kazınmış iken, bazılarının üzerine isimler yazılmış.

Tarihi manastırda sadece tavandaki fresklerin suratlarının sağlam durduğu görüldü. Ancak yapılan tahribatın ne kadar yeni olduğu bilinmiyor. Manastırı gezen ziyaretçiler, birçok freskin tahrip edildiğini söylüyor.

Öte yandan bir Twitter kullanıcısı ise fresklerdeki tahribatı üstlenerek, “İtiraf ediyorum, bu kutlu görevi ben üstlendim” şeklinde yorumlarda bulundu.

YÜZ BİNLERCE ZİYARETÇİ AĞIRLIYOR

Denizden 1150, vadiden 300 metre yüksekteki bu Rum Ortodoks manastır ve kilise kompleksi, şimdiki durumuyla varlığını 13. yüzyıldan itibaren sürdürüyor. 1204 tarihinde kurulan Trabzon Komnenosları Prensliği'nden III. Alexios (1349-1390) zamanında manastırın önemi artmış ve fermanlarla gelir sağlanmıştı. Günümüzde Karadeniz Rumlarının en önemli hac yeri olan şifalı ayazmasıyla ünlü Sümela, her yıl yüz binlerce ziyaretçi ağırlıyor.