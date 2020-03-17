Bir Stranger Things Romanı: Karanlık Şehir

Stranger Things'in son bölümünden sonra muhtemelen hayranların aklında tek bir soru kaldı: Hopper'a ne oldu? Tam da bu sorunun cevabını beklerken Karanlık Şehir, en çok sevilen karakterlerden birinin hayatına kapı açıyor. Hopper karlı bir kış günü mutfak masasına oturmuş, 1977 yılında başından geçenleri Eleven'a anlatırken, biz de sıcacık çaylarımızla Eleven'ın yanında yerimizi alıyor ve yeni bir maceraya dalıyoruz.

Polis şefi Jim Hopper'ın tek dileği Eleven'la ilk Noel'inin sakin geçmesiydi, ancak Eleven'ın başka planları vardı. Hopper'ın itirazlarına rağmen bodrumdan, üstünde “New York” yazan bir kutu getirdi ve cevaplaması zor sorular sormaya başladı. Hopper onca sene önce Hawkins'ten neden ayrılmıştı? “Vietnam” ne demekti? Ayrıca neden hiçbir zaman New York hakkında konuşmuyordu?

Geçmişiyle yüzleşmek yerine bir demogorgon ordusuyla savaşmayı tercih etse bile, Hopper gerçeklerden daha fazla kaçamayacağını anlamıştı. Böylece bütün hayatı değişmeden önce New York'ta yaşadıklarını anlatmaya başladı…

New York'ta 1977 yazıydı.

Hopper, Vietnam Savaşı'ndan evine dönmüştü. Küçük kızı ve eşiyle beraber sivil hayatına devam etmek için New York Polis Teşkilatı'nda dedektifliğe başlamıştı. Fakat şüphe uyandıran bir federal ajan karakolda belirip çözülmemiş vahşi cinayetlerin dosyasına el koyduğunda Hopper işleri eline alıp gerçekleri öğrenmek için her şeyi riske atacaktı.

Çok geçmeden Hopper, New York'un korkunç çeteleri arasına sızdı. Ancak cinayetleri çözmek üzereyken bütün şehri karanlığa gömen bir elektrik kesintisi, Hopper'a daha önce hiç yaşamadığı zorluklarla yüzleştirecekti.



KÜNYE

Yazar: Adam Christopher

İngilizce Aslından Çeviren: Kübra Tekneci

Dizi / Tür: Dünya Edebiyatı / Roman / Bilimkurgu – Gerilim

Yayım Tarihi: Mart, 2020

Sayfa Sayısı: 424

Fiyat: 34,50 TL (KDV'den muaftır.)