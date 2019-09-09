Bir sürü nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘bir sürü’ bitişik mi ayrı mı yazılır?
Türkçe’de özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçe’yi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘bir sürü'dür.
BİR SÜRÜ NE DEMEK: Sayısı belli olmayacak kadar çok, pek çok, bir yığın, çok sayıda anlamındadır.
BİR SÜRÜ NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin “bir sürü mü, birsürü mü” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı bir sürü şeklinde olmalıdır. Yani ayrı yazılmalıdır.
birsürü (Yanlış kullanım)
bir sürü (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Akşama bir sürü işim var, gelebileceğimi sanmıyorum.”