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Bir tane nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘birtane’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?
Bir tane nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘birtane’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?
Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kılavuzu ile internet ortamında hizmet vermektedir. Birçok kelimenin nasıl yazıldığı bu güncel sözlük sayesinde online olarak sorgulanabilmektedir. Bu sayfada en çok sorgulanan sözcük tipleri bitişik ya da ayrı yazılması gerekenlerdir. Bu sözcüklerden biri de ‘bir tane’dir. Bir tane mi, birtane mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...
Sozcu.com.tr
Kültür Sanat 1 Haziran 2020 - 10:58

Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘bir tane'dir.

BİR TANE NE DEMEK:

1- Bir adet.

2- Biricik, eşsiz, yegâne.

BİR TANE NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin bir tane mi, birtane mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı bir tane şeklinde olmalıdır. Yani ayrı yazılmalıdır.

birtane (Yanlış kullanım)
bir tane (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Sevgili dostum, sen bir tanesin!”

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Son güncelleme: 10:59 - 01.06.2020
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