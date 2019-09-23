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Bir Yaz Gecesi Rüyası perde açıyor
Bir Yaz Gecesi Rüyası perde açıyor
William Shakespeare’in aşk ve rüyalar üzerine yazdığı en büyük komedisi Bir Yaz Gecesi Rüyası, Biraderler Yapım prodüksiyonu ve dünya çapında bir yönetmen Aleksandar Popovski’nin çağdaş ve fantastik rejisiyle yeni sezonda da perde açacak.
Kültür Sanat 23 Eylül 2019 - 16:10

Yeni sezonun ilk gösterimini 13 Ekim Pazar günü saat 16.00'da Caddebostan Kültür Merkezi'nde (CKM) gerçekleştirecek oyun, akrobatik detayları, kırmızı kadife perdeleri ve orman efektiyle seyirciye unutamayacağı bir “yaz gecesi” vaat ediyor. Usta oyuncular Sezai Aydın, Arda Aydın, Neslihan Yeldan ve Levent Üzümcü’nün yer aldığı oyunun konusu şöyle:

“Bir Yaz Gecesi Rüyası, Shakespeare'in gülen yüzüdür. Aşkı ve rüyaları o kadar güzel bir araya getirir ki bir süre sonra seyirci sihirli bir kutunun içinde, rüyada olduğunu düşünmeye başlar. Tıpkı Dokumacı Nick Bottom'ın oyunun sonunda söylediği gibi, ‘Öyle garip bir düş gördüm ki insanın aklı havsalası almaz. Böyle bir düşü anlatmaya çalışmak eşeklikten başka bir şey olamaz.”


OYUNUN KÜNYESİ

Yazan: William Shakespeare
Yöneten: Aleksandar Popovski
Yapımcı: Arda Aydın – Biraderler Yapım
Yardımcı Uygulamacı Yapımcı: Oğuzalp Kutlu
Sahne ve Işık Tasarımı: Sven Jonke
Kostüm: Jelena Prokovic
Müzik: KiriL Dzajkovski
Süre : 2 Saat 15 Dakika (İki Perde)
Oyuncular: Sezai Aydın, Arda Aydın, Levent Üzümcü, Neslihan Yeldan, Pınar Tuncegil, İlham Erdoğan, Ali Bal, Sena Yıldız, Canberk Gültekin, Ayşen Baransel, Sertan Müsellim, Furkan Öncü, Anıl Altınöz, Mustafa Polat, Gürkan Başbuğ, Şaziye Özlem Turan, Dilek Ünal, Süleyman Demirkol.

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