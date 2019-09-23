Bir Yaz Gecesi Rüyası perde açıyor

William Shakespeare’in aşk ve rüyalar üzerine yazdığı en büyük komedisi Bir Yaz Gecesi Rüyası, Biraderler Yapım prodüksiyonu ve dünya çapında bir yönetmen Aleksandar Popovski’nin çağdaş ve fantastik rejisiyle yeni sezonda da perde açacak.

Yeni sezonun ilk gösterimini 13 Ekim Pazar günü saat 16.00'da Caddebostan Kültür Merkezi'nde (CKM) gerçekleştirecek oyun, akrobatik detayları, kırmızı kadife perdeleri ve orman efektiyle seyirciye unutamayacağı bir “yaz gecesi” vaat ediyor. Usta oyuncular Sezai Aydın, Arda Aydın, Neslihan Yeldan ve Levent Üzümcü’nün yer aldığı oyunun konusu şöyle:

“Bir Yaz Gecesi Rüyası, Shakespeare'in gülen yüzüdür. Aşkı ve rüyaları o kadar güzel bir araya getirir ki bir süre sonra seyirci sihirli bir kutunun içinde, rüyada olduğunu düşünmeye başlar. Tıpkı Dokumacı Nick Bottom'ın oyunun sonunda söylediği gibi, ‘Öyle garip bir düş gördüm ki insanın aklı havsalası almaz. Böyle bir düşü anlatmaya çalışmak eşeklikten başka bir şey olamaz.”



OYUNUN KÜNYESİ

Yazan: William Shakespeare

Yöneten: Aleksandar Popovski

Yapımcı: Arda Aydın – Biraderler Yapım

Yardımcı Uygulamacı Yapımcı: Oğuzalp Kutlu

Sahne ve Işık Tasarımı: Sven Jonke

Kostüm: Jelena Prokovic

Müzik: KiriL Dzajkovski

Süre : 2 Saat 15 Dakika (İki Perde)

Oyuncular: Sezai Aydın, Arda Aydın, Levent Üzümcü, Neslihan Yeldan, Pınar Tuncegil, İlham Erdoğan, Ali Bal, Sena Yıldız, Canberk Gültekin, Ayşen Baransel, Sertan Müsellim, Furkan Öncü, Anıl Altınöz, Mustafa Polat, Gürkan Başbuğ, Şaziye Özlem Turan, Dilek Ünal, Süleyman Demirkol.