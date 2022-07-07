Bir zamanlar çok ünlüydü… Bağımlılıklarını bırakan Hayden Panettiere hayata döndü

"Heroes" dizisindeki Claire Bennet karakteriyle tanınan 32 yaşındaki aktris Hayden Panettiere, geçmişte ilaç ve alkol bağımlılığı ile mücadele ederken yaşadığı zorlukları anlattı.

Sozcu.com.tr

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ABD’li oyuncu Hayden Panettiere ilk kez, kariyerine ve neredeyse hayatına neredeyse mal olan ilaç ve alkole olan gizli bağımlılığından söz etti.

People’da yer alan habere göre, “Kendimi yok etme döngüsü içerisindeydim” diyen aktris, “Dünyanın zirvesindeydim ve onu mahvettim” diyor.

Bağımlılıklar ve doğum sonrası depresyonla yıkıcı bir mücadele verdiğini anlatan Panettiere, dibe vurduğunu düşündüğünü ama sonra açılan tuzaklı kapıları keşfettiğini söyledi.

Eski sevgilisi Wladimir Klitschko’dan Kaya isimli 7 yaşında bir kızı olan oyuncu, son 5 yıldır aktif bir projede yer almadı.

“İKİNCİ BİR ŞANSIM VARMIŞ GİBİ HİSSEDİYORUM”

Geçen yıl hem travma tedavisi hem de yatarak tedavi gören oyuncu, “Kendime çok emek verdim ve inanılmaz dürüst olmaya istekli olmam gerekiyordu” diyor.

Artık toparlayan ve “Scream” filminde Kirby Reed karakterini yeniden canlandırmak için sete geri dönen Panettiere, Ukrayna için para toplayan yardım kuruluşu Hoplon International ile de çalışmaya başladı.

Panettiere, ayıklığa ve mutluluğa giden yolculuğunu “Bu kolay olmadı ve birçok iniş ve çıkış yaşadım. Ama başıma gelen en çirkin şeylerden bile pişman değilim. İnanılmaz derecede başarılı ve ikinci bir şansım varmış gibi hissediyorum” dedi.

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