Birader nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre birader mi, bilader mi?
Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘birader'dir.
BİRADER NE DEMEK:
1- Erkek kardeş.
2- Masonların birbirlerine verdikleri ad.
3- ‘Ey dost, arkadaş’ anlamında kullanılan bir seslenme sözü.
BİRADER NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin “birader, bilader” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı birader şeklinde olmalıdır.
bilader (Yanlış kullanım)
birader (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Bu nasıl iş birader! Yaptıkların affedilemez şeyler.”