Biraderler Cabaret, seyirciye interaktif bir deneyim sunuyor

Kabare kültürünün tüm gereklerini yerine getiren Biraderler Cabaret, izleyiciyi sahnenin ve hikayenin merkezine alıyor ve temposunu düşürmüyor. Sahnede takım elbise içindeki oyuncular, gerçekleştirmek istedikleri bir müzikal için oyuncu ve müzisyen seçmeleri yapıyor. Sahneye kimi çıkaracakları ise bir sürpriz! Belki de aradıkları müzisyen veya oyuncu sizsiniz. İzleyici olarak gittiğiniz kabarenin bir anda bir parçası olabilirsiniz.

21 ŞARKI SESLENDİRİYORLAR

Kabarenin temel hikayesi bu. Ancak sahnede birtakım olaylar doğaçlama şeklinde gelişiyor. Bir anda sahneye sürpriz bir konuk çıkıveriyor. Doğaçlamalarla zenginleşen Biraderler Cabaret'de Arda Aydın'a Mert Yavuzcan ve Anıl Altınöz eşlik ediyor. Üç oyuncu da iki buçuk saatlik bu gösteri boyunca Pink Floyd'dan Beatles'a Michael Jackson'dan Daft Punk'a, 90'lı yılların unutulmaz Türkçe hitlerinden hafızalara kazınan film müziklerine kadar toplamda 21 şarkıyı yepyeni versiyonlarıyla seslendiriyorlar. Bu şarkıların düzenlemeleri ise başarılı müzisyen Orçun Tekelioğlu yapıyor.