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‘Biraz Kül Biraz Duman’la yeniden Gözde Öney
‘Biraz Kül Biraz Duman’la yeniden Gözde Öney
Şarkı yazarlığı, kendine özgü sesi ve özenli yorumuyla müzikseverlerin beğenisini kazanan Gözde Öney'in yeni teklisi 'Biraz Kül Biraz Duman' yarın dijital müzik platformlarında dinleyicilerle buluşacak.
Kültür Sanat 27 Şubat 2020 - 10:43

Gürsel Çelik’in prodüktörlüğünde hayata geçen ‘Biraz Kül Biraz Duman’, Öney’in kaleminden kişisel bir hesaplaşmaya dair şiirsel anlatımıyla dikkat çekiyor.

Öney, farklı türlerden sanatçılara yaptığı vokallerle belirli bir müzik kitlesine ulaşmayı başardı. 2016‘daki Sofar performansında yorumladığı “Kavga” şarkısı kısa sürede büyük beğeni topladı. 2017’de sözleri ve müzikleri kendisine ait şarkılarından oluşan ilk solo albümü ‘İki Gölge’yi yayınlayan Öney, şarkı yazarlığıyla da dikkatleri üzerine çekti.

YENİ ŞARKILAR YOLDA

Farklı sanatçıların albümlerindeki düetlerde de yer alan Gözde Öney’in teklisi ‘Biraz Kül Biraz Duman’, sanatçının bu yıl içinde dinleyicilerine sunacağı yeni şarkıların da müjdecisi.

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