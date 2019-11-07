Biraz nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘bir az’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?

Biraz nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘bir az’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?

Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kılavuzu ile internet ortamında hizmet vermektedir. Birçok kelimenin nasıl yazıldığı bu güncel sözlük sayesinde online olarak sorgulanabilmektedir. Bu sayfada en çok sorgulanan sözcük tipleri bitişik ya da ayrı yazılması gerekenlerdir. Bu sözcüklerden biri de ‘biraz’dır. Biraz mı, bir az mı? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘biraz'dır.

BİRAZ NE DEMEK:

1- Bir parça, azıcık.

2- Kısa bir süre için:

3- Az miktarda.

BİRAZ NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin biraz mı, bir az mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı biraz şeklinde olmalıdır. Yani birleşik yazılmalıdır.

bir az (Yanlış kullanım)

biraz (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Biraz gayret etse başarılı olmaması için hiçbir neden yok.”