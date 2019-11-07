Biraz nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘bir az’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?
Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘biraz'dır.
BİRAZ NE DEMEK:
1- Bir parça, azıcık.
2- Kısa bir süre için:
3- Az miktarda.
BİRAZ NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin biraz mı, bir az mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı biraz şeklinde olmalıdır. Yani birleşik yazılmalıdır.
bir az (Yanlış kullanım)
biraz (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Biraz gayret etse başarılı olmaması için hiçbir neden yok.”