“Birbirimizi Hak Edecek Kadar Kötüyüz” sergisi ziyaretçilerini bekliyor

İstanbul'un sekiz semtini gezdiler, fotoğraf çekmediler. Hafızalarında kalan imgelerle Cihat farklı edebi türlerde kısa yazılar yazdı; Memed ise bu imgeleri deneysel bir tipografi anlayışıyla dönüştürdü. Şair Cihat Duman ve namı diğer Extramücadele Memed Erdener'in ortak sergisi “Birbirimizi Hak Edecek Kadar Kötüyüz”, eser üretmekten çok gezinen bir düşüncenin peşinde.



Coğrafyayı kelimeler ve çizgilerle anlamayı deneyen serginin şair sanatçısı Cihat Duman, “Burada arkasından konuşulması mümkün olmayan bir şehirle yüz yüze konuşmaya geldik.” diyor serginin giriş metninde. Haber metni, ninni, mektup gibi farklı ifade yollarının üretken malzemesiyle bizi kendi İstanbul fenomenine davet ediyor. '82 Anayasası kitapçığının sayfalarında harf harf yazan “Bizim İçin Cumhuriyette En Önemli Şey Anayasa Değişikliğidir” cümlesi ise Cihat Duman'ın İstanbul üzerinden okuduğu bir Türkiye kuralsızlığı. Memed Erdener ise, kaligrafi çalışmalarıyla “milli irade” söylemiyle yaşanan zihinsel fakirleşmeye dikkat çekerken bu sis ve pus altındaki şehri bir “rind” gibi dolaşmayı öneriyor. “Birbirimizi Hak Edecek Kadar Kötüyüz” 29 Mart Cuma gününden itibaren Studio-X Istanbul'da görülebilir.

Sergi, 9 Mayıs Perşembe gününe kadar ziyaret edilebilecek.