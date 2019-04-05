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Birce Akalay’dan çarpıcı Atatürk mesajı! “Bu ismi yok etmeniz imkansız…”
Birce Akalay’dan çarpıcı Atatürk mesajı! “Bu ismi yok etmeniz imkansız…”
Ünlü oyuncu Birce Akalay, Yeşilköy'deki Atatürk Havalimanı'nın kapanmasıyla ilgili çarpıcı bir Atatürk mesajı paylaştı.
Kültür Sanat 5 Nisan 2019 - 12:36

Birce Akalay, Atatürk Havalimanı’nın kapanıp, eşyalarının İstanbul Havalimanı’na taşındığı bugünde çarpıcı bir Atatürk mesajı paylaştı. Birçok kişinin Atatürk isminin kaldıırlmasına tepki gösterdiği gibi Akalay da bu duruma tepki gösterdi.

Instagram hesabından Atatürk Havalimanı’nın fotoğrafını paylaşan Akalay, “Bir ismi yok etmek için elinizden geleni yapabilir ve hatta belki başarabilirsiniz de. Ama bu ismi imkansız çocuklar” dedi.

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