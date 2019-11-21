Birçoğu nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘bir çoğu’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?

Birçoğu nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘bir çoğu’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?

Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kılavuzu ile internet ortamında hizmet vermektedir. Birçok kelimenin nasıl yazıldığı bu güncel sözlük sayesinde online olarak sorgulanabilmektedir. Bu sayfada en çok sorgulanan sözcük tipleri bitişik ya da ayrı yazılması gerekenlerdir. Bu sözcüklerden biri de ‘birçoğu’dur. Birçoğu mu, bir çoğu mu? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘birçoğu'dur.

BİRÇOĞU NE DEMEK: Çok sayıda olan kimse veya şey anlamındadır.

BİRÇOĞU NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin birçoğu mu, bir çoğu mu olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı birçoğu şeklinde olmalıdır. Yani birleşik yazılmalıdır.

bir çoğu (Yanlış kullanım)

birçoğu (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Durumu birçoğu basit bir yanlış anlaşılma sanıyor hala.”