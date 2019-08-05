Birçok nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘birçok’ bitişik mi ayrı mı yazılır?

Birçok nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘birçok’ bitişik mi ayrı mı yazılır?

Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kılavuzu ile internet ortamında hizmet vermektedir. Birçok kelimenin nasıl yazıldığı bu güncel sözlük sayesinde online olarak sorgulanabilmektedir. Bu sayfada en çok sorgulanan sözcük tipleri bitişik ya da ayrı yazılması gerekenlerdir. Bu sözcüklerden biri de ‘birçok’dur. Birçok mu, bir çok mu? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türkçe’de özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçe’yi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘birçok'dur.

BİRÇOK NE DEMEK: Oldukça çok, sayısı belirsiz, bir hayli, müteaddit.

BİRÇOK NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin “birçok, bir çok” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı birçok şeklinde olmalıdır. Yani birleşik yazılmalıdır.

bir çok (Yanlış kullanım)

birçok (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Birçok insan yaşanan sel felaketinden sonra başka şehirlere göç etmek zorunda kaldı.”