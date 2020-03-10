Birdenbire nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘birden bire’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?

Birdenbire nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘birden bire’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?

Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kılavuzu ile internet ortamında hizmet vermektedir. Birçok kelimenin nasıl yazıldığı bu güncel sözlük sayesinde online olarak sorgulanabilmektedir. Bu sayfada en çok sorgulanan sözcük tipleri bitişik ya da ayrı yazılması gerekenlerdir. Bu sözcüklerden biri de ‘birdenbire’dir. Birdenbire mi, birden bire mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘birdenbire'dir.

BİRDENBİRE NE DEMEK: Ansızın anlamındadır.

BİRDENBİRE NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin birdenbire mi, birden bire mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı birdenbire şeklinde olmalıdır. Yani birleşik yazılmalıdır.

birden bire (Yanlış kullanım)

birdenbire (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Birdenbire çevresindekilere hakaret etmeye başladı.”