Bire bir nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘birebir’ bitişik mi ayrı mı yazılır?

Bire bir nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘birebir’ bitişik mi ayrı mı yazılır?

Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kılavuzu ile internet ortamında hizmet vermektedir. Birçok kelimenin nasıl yazıldığı bu güncel sözlük sayesinde online olarak sorgulanabilmektedir. Bu sayfada en çok sorgulanan sözcük tipleri bitişik ya da ayrı yazılması gerekenlerdir. Bu sözcüklerden biri de 'bire bir'dir. Birebir mi, bire bir mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘birebir’dir.

BİREBİR NE DEMEK: 1- Etkisi kesin olan, 2- İstenildiği gibi, uygun anlamındadır

BİREBİR NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin “birebir, bire bir” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı birebir şeklinde olmalıdır. Yani birleşik yazılmalıdır.

bire bir (Yanlış kullanım)

birebir (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Terzi ölçümü o kadar iyi aldı ki; ceket üzerime birebir oturdu.”