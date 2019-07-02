Bire bir nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘birebir’ bitişik mi ayrı mı yazılır?
Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘birebir’dir.
BİREBİR NE DEMEK: 1- Etkisi kesin olan, 2- İstenildiği gibi, uygun anlamındadır
BİREBİR NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin “birebir, bire bir” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı birebir şeklinde olmalıdır. Yani birleşik yazılmalıdır.
bire bir (Yanlış kullanım)
birebir (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Terzi ölçümü o kadar iyi aldı ki; ceket üzerime birebir oturdu.”