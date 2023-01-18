Bireli Lagrene’den konser öncesi mesaj: Ankaralılara unutulmaz bir akşam yaşatmak istiyorum

Fransız caz gitaristi Bireli Lagrene, sanatseverlere unutulmaz bir akşam yaşatmak üzere 21 Ocak'ta Ankara'da sahneye çıkacak.

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Müzisyen bir ailede büyüyen ve henüz dört yaşındayken müzik çalışmalarına başlayan Bireli Lagrene, 13 yaşında ‘Routes to Django’ adlı ilk albümünü çıkardı.

Sonraki yıllarda hazırladığı çok sayıda albümle tanınırlığı artan sanatçı, caz ve klasik müzik konserlerinde birçok ünlü isimle de sahne aldı.

Reinhardt stiliyle bilinen Bireli Lagrene, ‘Live in Vienna’ versiyonuyla büyük beğeni toplayan ‘Gipsy Project’ albümüyle de kendi kökenlerinin müziğini dinleyicileriyle paylaştı.

Daha önce İstanbul’da konser veren ve ‘gitarı tek eliyle kontrol eden bir koreograf’ olarak tanımlanan Lagrene, çeşitli müzik aletlerini kullanma yeteneğiyle de caz dünyasında önemli bir yer edindi.

CSO Ada Ankara Ana Salon’da 21 Ocak akşamı sanatseverlerle buluşacak sanatçıya, William Brunard kontrabas, Raphael Pannier davulla eşlik edecek.

“MÜZİĞİ DİNLEYEREK ÖĞRENDİM”

Lagrene, vereceği konser öncesi yaptığı açıklamada, Türkiye denilince aklına tarih, yemek ve yüzyıllar öncesine dayanan bir müzik geleneği geldiğini söyledi.

Müziği “dinleyerek” öğrendiğini belirten Lagrene, “Müziği notalardan okumak gerekli değildir. Allen Holdsworth, Wes Montgomery ve George Benson gibi biraz okuyabilen birçok büyük ve ünlü müzisyen tanıyorum ve müziklerini dinlediğimde bana bir şeyler eksikmiş gibi gelmiyor” diye konuştu.

Claude Debussy’nin müziğin kağıt dışında her yerde olduğu yönündeki sözlerine işaret eden Lagrene, “Önemli olan kulağınızdır, kağıda ne yazdığınız değil” ifadesini kullandı.

Lagrene, ilk kez sahne alacağı Ankara’da sanatseverlerle buluşmanın heyecanını yaşadığını ve müzikseverlere unutulmaz bir akşam yaşatmak istediğini sözlerine ekledi. (AA)