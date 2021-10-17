Birikim, tecrübe ve sabır lazım

Son dönemde plastiğin yerini cam almaya başladı, UNESCO da 2022 yılını tüm dünyada 'Cam Yılı' olarak ilan etti. Biz de yaşanan bu gelişmeler ışığında Uluslararası Türk kadın cam sanatçısı ve Türkiye'deki ilk cam sanat merkezi olan ‘Camhane’nin kurucusu Yasemin Aslan Bakiri ile cam sanatı üzerine konuştuk.

Batuhan SERİM

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SÖZCÜ HaftaSonu'nun konuğu olan Bakiri, eserlerinin birikim sonucu ortaya çıktığını belirtirken “Ailesi Anadolu topraklarından gelmiş bir insan olarak oradan çıkan motifleri, formları her zaman, göz ardı etmeden bunları günümüze nasıl taşıyabilirim kaygılarım var. O kaygılarla da eserlerimi üretiyorum” dedi.

ÖNEMLİ SERGİLER YAPTIK

“Ben bu işe gerçekten sevdalı, aşık bir sanatçı olarak camı ve stüdyo camcılığını, cam sanatını, Türkiye'ye tanıtmak için bir elçi görevi gördüğümü düşünüyorum” diyen Bakiri, “Bunu da bu cam sanat merkezini (Camhane) kurarak yapmaya çalışıyorum.

2005'te buranın restorasyonu başladı, 2008'de faaliyete geçti. Sosyal projeler gerçekleştirdiğimiz bu merkezde uluslararası cam sergileri yaptık, dünya çapında sergiler gerçekleştirdik.

Bu merkezi, böyle bir sanatın nasıl icra edildiğini ve nasıl sanata dönüştüğünü anlatan bir merkez haline getirdik ve insanlara bunu bu merkezle tanıttık” ifadelerini kullandı.

SERÜVENİ GÖRÜYORSUNUZ

Bakiri, “Cam farklı teknikleri olan ve birkaç teknikten fazla tekniği barındıran bir malzeme. Bir eserimde 4 teknik olabiliyor, 2 teknik olabiliyor, ‘Kuma döküm' tekniği adı verilen teknik benim en çok etkilendiğim ve dönemsel işler yaptığım bir teknik. Eski çağlardan beri günümüze gelmiş bir teknik.

Mesela kaftanlar 4-5 ay gibi bir süreçte tamamlanıyor. Bu sadece yapma kısmı, düşünce kısmı değil. Bazen yarım saatte yapılabilecek bir camdan form yapabiliyorsunuz ama sordukları zaman, ’20 yıl’ diyorum. Eserin ortaya çıkması için birikim ve tecrübe gerekiyor. İşlerde de görebilirsiniz o serüveni aslında” diye konuştu.

MESAJLAR HALKlA BULUŞUYOR

Yasemin Aslan Bakiri, şunları söyledi: “Vereceğiniz mesajların, yapacağınız işlerin halkla buluşması için bir çaba sarf ediyorsunuz. Aslında dünyada cam sanatçısı olmak çok zor. Çünkü cam meşakkatli bir malzeme. O malzemeyi keşfetmek ve çalışmak insanın yıllarını alan bir süreç. Sabırlı olmanız gerekiyor, meşakkatli ve maliyetli bir iş.”

Olumlu bir yaklaşım bekliyorum

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, Camhane'nin boşaltılması için talepte bulunduğunu söyleyen Bakiri, şöyle konuştu: “Birçok defa konuya ilişkin randevu talep ettiğim halde tarafıma cevap verilmedi.

Mevcut yerlerin restore edileceği iddiası ile Camhane Sanat Merkezi'nin etrafının kapatılmasını dahi anlamak mümkün değil. Bu konuda İBB'nin doğru bilgilendirme içinde olmadığını düşünüyorum. İBB'den olumlu bir yaklaşım bekliyorum.”