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Biriktirdiği Atatürk fotoğrafları ile sergi açtı
Biriktirdiği Atatürk fotoğrafları ile sergi açtı
Giresun'da emekli eğitimci Hakkı Yılmaz, 12 yıl boyunca topladığı Atatürk fotoğrafları ile sergi açtı.
Yaşam 28 Ekim 2019 - 16:04

Giresun'da emekli eğitimci Hakkı Yılmaz, 2007 yılında ‘Atatürk portreleri ve fotoğrafları' toplamaya başladı. Biriktirdiği yüzlerce fotoğraftan oluşan arşivini ise önemli günlerde sergiliyor.
İlk sergisini ise 2007 yılında Danıştay'a yapılan silahlı saldırı sonucu tepki olarak açtığını belirten Yılmaz, “Yüzlerce fotoğraf var bunların bir kısmı bağış yoluyla bana ulaştı bir çoğunu ise kendi imkanlarımla aldım. Sadece Atatürk fotoğraflarım yok ‘Basında Atatürk' adlı bir arşivimde var. Burada ise 1938 yılının 10 Kasım gününe ait Türkiye'de yayınlanmış gazetelerin orijinalleri de var onları da 10 Kasım'da sergiliyorum” dedi. Yılmaz, hedefinin ise Cumhuriyetin 100. yılında biriktirdiği fotoğraflar ile Ankara'da sergi açmak olduğunu söyledi.(İHA)
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