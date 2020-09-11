Birkan Nasuhoğlu, Nova Norda, Canozan ve Sedef Sebüktekin’den ortak air Albüm

Yeni nesil müziğin en başarılı temsilcilerinden Birkan Nasuhoğlu, Nova Norda, Canozan ve Sedef Sebüktekin 8 şarkılık ortak albüm projelerini duyurdu.

Dört genç şarkıcı Eylül ayı boyunca şehir dışında bir eve kapandı ve Universal Müzik Türkiye etiketiyle yayımlanacak “Şarkıların Ev Hali”ni hazırladı. Çok yakın arkadaş olan dörtlü; müzik kariyerlerinde de birbirlerine yol arkadaşı oldu.

Sanatçılar bu süreçte, yaşayacakları evden düzenli olarak içerikler paylaşarak hayranlarıyla etkileşimde olacaklar. Bu içerikler arasında her bir sanatçının gözünden aktarılacak ev hayatlarından kesitlerin yer aldığı video günlükleri, beste yapımı ve müzisyenlik deneyimleri üzerine soruları yanıtlayacakları videolar ve canlı konserler yer alacak.

BELGESEL OLARAK YAYINLANACAK

Aynı zamanda, bu bir aylık yapım süreci ve yaşantılarından kesitler 140 Journos tarafından görüntülenerek bir belgesele dönüştürülecek.