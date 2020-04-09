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Birkan Nasuhoğlu ve Nova Norda’dan online konser
Birkan Nasuhoğlu ve Nova Norda’dan online konser
Alternatif sahnenin sevilen isimleri Birkan Nasuhoğlu ve Nova Norda “World Akustik Konserleri” kapsamında Instagram canlı konser verecek.
Kültür Sanat 9 Nisan 2020 - 11:21

World Akustik Konserleri serisi Instagram'da canlı yayın üzerinden devam ediyor. Yedinci Ev grubundan tanınan, “Sevsene Beni”, “Kalbim Seni Arıyor” ve “Sarhoşum” gibi şarkıların mimarı Birkan Nasuhoğlu ile electro pop ve hip hop türlerini harmanlayan rengarenk kişiliği ile Nova Norda, Yapı Kredi bomontiada Instagram hesabı üzerinden evlerimize konuk olacak.

Birkan Nasuhoğlu akustik gitarıyla, Nova Norda ise klavyesiyle 11 Nisan Cumartesi saat 21.00'de Yapı Kredi bomontiada Instagram hesabında olacak.

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