‘Birlikte Var Olmak’ sergisine özel açılış

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla Beyoğlu Belediyesi ve İstanbul Kültürlerarası Sanat Diyalogları Derneği tarafından desteklenen 'Birlikte Var Olmak' sergisi, Atatürk Kültür Merkezi'nde açıldı.

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Dünya sanat çevrelerince dikkatle izlenen 10 ülkeden 20 sanatçının eserlerinin yer aldığı ‘Birlikte Var Olmak’ sergisi AKM Galeri'de sanatseverlerle buluştu.

Çağdaş sanatın farklı disiplin ve farklı jenerasyonlarından Türkiye izleyicisiyle ilk defa buluşan sanatçılar, tematik eserleri ile İstanbul’dan tüm dünyaya ‘Birlikte Var Olmak’ çağrısında bulundu.

Serginin açılışına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve kültür sanat camiasının önde gelen isimler katıldı.

Serginin açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, “Ben olmaktan biz olmanın önemini vurgulayan bir sergi. Dünya şu an büyük bir ekolojik yıkım ile karşı karşıya ve buradan çıkış yolu ise herkesin bunun farkında olmasını sağlamak. O açıdan da çok anlamlı bir görevi üstlenmiş oluyorlar. Bu tarz çalışmaları biz de bakanlık olarak destekliyoruz. Ayrıca AKM’de çok uluslu katılımın olduğu bir serginin olması da bizim için önemli. Burası dünyanın sayılı kültür merkezlerinden biri ve pandeminin yavaşlaması ile ilkbahardan itibaren çok daha büyük uluslararası organizasyonları artık AKM’de yapacağız. Dünya genelindeki birçok etkinlikle iletişim halindeyiz. Beyoğlu Kültür Yolu Festivali ile tekrar 2’ncisi 28 Mayıs itibarıyla gerçekleşecek. Bu tarz etkinliklerle İstanbul’da yoğun bir şekilde karşılaşacağız” dedi. (İHA)



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